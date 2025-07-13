СБУ ліквідувала кілерів, які убили полковника Служби безпеки у Києві

Співробітники Служби безпеки України під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням фсб рф здійснили убивство полковника СБУ в Києві.

Спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

«Агентурно-бойовоа група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!», – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Окрім цього, керівник української спецслужби подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

Він підкреслив, що ефективна протидія російським спецслужбам – ключовий напрямок діяльності для Служби безпеки. Зокрема, СБУ діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території нашої держави.

За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб – чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом рашист передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.

Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися «залягти на дно». Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи фсб рф стали чинити опір, тож вони були ліквідовані.

Нагадаємо, у пʼятницю, 11 липня, агенти російських спецслужб убили співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Служба безпеки України