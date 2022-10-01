СБУ ліквідувала масштабну схему на Житомирській митниці, яка завдала бюджету майже ₴40 млн. збитків

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань викрили масштабну злочинну схему на розмитненні іноземних вантажних автомобілів на Житомирській митниці.

До організації оборудки причетні понад 10 осіб, серед них – шестеро посадовців митного посту «Житомир-центральний» і декілька комерсантів з обласного центру та Рівного.

Зловмисники штучно «омолоджували» рік випуску імпортованих вантажівок і таким чином ухилялись від сплати встановлених митних платежів.

Незаконна діяльність завдала збитки бюджету у розмірі майже 40 млн грн через недоотримані суми акцизного збору і податку на додану вартість.

Учасники схеми подавали до митного органу підроблені іноземні технічні паспорти з «відкорегованими» датами виробництва автомобілів.

При цьому головні державні інспектори митниці не здійснювали належну перевірку цих документів і «гарантували» безперешкодне митне оформлення вантажівок.

Встановлено, що на кожному авто зловмисники «економили» від 90 до 750 тис грн, залежно від об’єму двигуна.

Під час обшуків за місцями перебування організаторів махінацій правоохоронці виявили звітну документацію із доказами протиправних дій.

За матеріалами СБУ одинадцятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Заходи з викриття здійснювалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України