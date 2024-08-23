СБУ ліквідувала на Одещині «схему», яку організували для ухилянтів посадовці Міграційної служби

Контррозвідка Служби безпеки спільно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області.

У результаті комплексних заходів затримано очільника місцевого райвідділу ДМС і двох його підлеглих, а також посадовця регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг.

Фігуранти налагодили корупційний механізм одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України і намагаються «віддалено» оформити закордонні паспорти.

Така «схема» дозволяла військовозобов’язаним чоловікам не повертатися в Україну, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП.

Організатори оборудки виготовляли для ухилянтів закордонні паспорти із грубим порушенням процедури: без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах.

Для оформлення документів посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок «робили» із дистанційно надісланої світлини.

Готові паспорти чиновники-фігуранти передавали замовникам через мережу посередників.

Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тис. американських доларів, залежно від терміновості.

Під час 57 обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів вилучено:

◾️ понад 300 тис. доларів США та більше ніж 60 тис. євро, ймовірно одержаних злочинним шляхом;

◾️ майже 200 печаток і штампів, які використовували у «схемі».

За даними слідства, загалом ділки отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом посадовцям ДМС (наразі вони вже звільнені), одному працівнику ЦНАП, посереднику та ще одному учаснику оборудки за ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осію).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Усі документи, видані із порушенням закону, будуть скасовані відповідно до процедури.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України