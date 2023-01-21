СБУ ліквідувала нові канали втечі «ухилянтів» за кордон

Служба безпеки заблокувала ще чотири канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій в декількох областях України затримано організаторів нелегальних «трафіків».

Саме вони пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави під виглядом учасників волонтерського руху або з фальшивими документами.

У середньому вартість таких «послуг» становила від 2 до 6 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду та віддаленості регіону.

Так, в Одеській області:

викрито схему втечі за кордон за підробленими документами. До її організації причетні декілька місцевих жителів та громадян Молдови.

Ділки вносили до закордонних паспортів своїх клієнтів фіктивні відмітки про їхнє перебування на консульському обліку в сусідній країні.

На Хмельниччині:

викрито мешканця Шепетівського району, який пропонував потенційним призовникам виїхати до ЄС під виглядом перевізників медичної гуманітарної допомоги.

Для цього він підробляв листи про необхідність доставки іноземних медпрепаратів для українських військ.

На Миколаївщині:

ліквідовано канал нелегального виїзду «ухилянтів» за кордон через Молдову та Румунію.

Щоб втекти з України організатори схеми виготовляли фальшиві свідоцтва про народження дітей.

На Рівненщині:

затримано ще одного махінатора, який допомагав місцевим жителям незаконно виїхати до Євросоюзу як водії міжнародних вантажних рейсів.

У межах кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Миколаївської, Одеської, Рівненської та Хмельницької областей спільно з підрозділами Держприкордонслужби та Національної поліції за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України