СБУ ліквідувала ще дві «схеми для ухилянтів», які організували посадовці військкоматів

Військова контррозвідка Служби безпеки заблокувала ще два канали нелегального виїзду за межі України громадян призовного віку.

Цього разу незаконну діяльність організували діючий та колишній посадовці військкоматів з двох прикордонних регіонів нашої держави.

За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні.

Вартість таких «послуг» становила до 7,5 тис. доларів США. Сума залежала від обраної «схеми» ухилення від призову.

Так, на Івано-Франківщині:

за матеріалами військової контррозвідки СБУ до тюремного ув’язнення засуджено екскерівника відділу одного з місцевих військкоматів.

Зловмисник продавав ухилянтам фальшиві довідки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я.

У подальшому підробку використовували для виїзду до сусідньої європейської країни.

Також задокументовано, що злочинець оформив місцевій жительці фіктивну інвалідність, щоб вивезти її чоловіка до ЄС як супроводжуючого.

У Чернівецькій області:

повідомлено про підозру посадовцю одного з територіальних військкоматів і двом його спільникам. Вони розробляли для своїх клієнтів приховані маршрути для незаконного перетину кордону через так звану «зеленку».

На підставі зібраних доказів злочинні дії організаторів оборудок кваліфіковано за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією та Держприкордонслужбою за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України