СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів: серед затриманих – керівник районного військкомату

Служба безпеки заблокувала ще 3 канали незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів нелегальних трафіків, серед яких очільник одного з районних військкоматів.

За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів і таким чином уникнути мобілізації.

Вартість таких «послуг» оцінювали від 5 до 12 тисяч американських доларів, залежно від регіону, терміновості втечі та «об’єму гаманця» у клієнта.

Так, на Львівщині:

військова контррозвідка СБУ затримала керівника одного з районних військкоматів, який переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ.

Використовуючи власні зв’язки, посадовець вносив персональні дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях» як професійних водіїв міжнародних рейсів.

В Одесі:

ще одну «схему» організував місцевий житель, який продавав ухилянтам висновки військово-лікарської комісії про фейкову непридатність до служби за станом здоров’я.

Для виготовлення фальшивок ділок використовував спільників у військкоматі та серед посадовців ВЛК.

У Дніпрі:

викрито трьох учасників злочинної групи, які продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Для виготовлення фальшивок ділки використовували власні зв’язки в одному з місцевих військкоматів обласного центру.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України