СБУ на Донеччині затримала зрадника, який передавав інформацію російським спецслужбам

Служба безпеки України викрила мешканця Бахмута, який в умовах воєнного стану збирав інформацію про оборонну сферу. Покарання буде невідворотним і він відповість перед Законом за кожну краплю крові українських захисників.

Досудове розслідування встановило, що колаборант пішов на «контакт» з представником силових відомств рф у червні цього року. За вказівкою куратора він збирав інформацію щодо місць дислокації ЗСУ та інших військових формувань України у Бахмуті на Донеччині.

Дані зловмисник передавав через заздалегідь обумовленого каналу зв’язку. Отриману інформацію окупанти використовували для обстрілів наших військових.

Правоохоронці встановили та затримали зловмисника, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

За допомогу ворогові у веденні бойових дій проти Збройних Сил України законодавство передбачає позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях — м. Краматорськ