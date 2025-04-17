СБУ на Київщині викрила канал переправлення ухилянтів за кордон, до якого причетний ексочільник однієї з військових адміністрацій

Служба безпеки викрила на Київщині канал нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. До організації протиправної схеми причетні двоє мешканців Київської області. Один з них у 2022-2024 роках був головою Броварської районної військової адміністрації. Інший фігурант – очільник благодійного фонду.

За матеріалами справи, зловмисники вносили дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях», як волонтерів, які нібито ввозять в Україну військову амуніцію, дрони, продукти харчування тощо.

Натомість особи, що перетнули державний кордон, гуманітарну допомогу до України не ввозили, або декларували незначну її кількість для уникнення відповідальності за безпідставний виїзд.

Вартість такої «послуги» становила до 2 тис. американських доларів з одного клієнта.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігурантів та затримали їх за місцями проживання у Києві та Бучанському районі.

За наявною інформацією, канал діяв протягом року, а його «послугами» встигло скористатися понад 100 осіб.

Під час обшуків у домоволодіннях фігурантів та офісному приміщенні благодійного фонду правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, установчі документи благодійного фонду та чорнові записи із доказами оборудки.

На підставі зібраних доказів зловмисникам повідомлено про підозр у відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

– ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення інших причетних до злочину осіб.

Викриття та документування проводили співробітники ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

ГУ СБ України у м. Києві та Київській області