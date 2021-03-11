СБУ надала Мінюсту матеріали щодо порушень при реєстрації «Партія Шарія», а також щодо протиправних дій її лідера
Служба безпеки України надала Міністерству юстиції України матеріали щодо виявлених порушень вимог чинного законодавства при здійсненні реєстрації політичної партії «Партія Шарія», а також щодо протиправних дій її лідера.
У свою чергу Міністерство юстиції України, базуючись, серед іншого, на матеріалах СБУ, подало позов до Окружного адміністративного суду м. Києва щодо заборони діяльності Політичної партії «Партія Шарія».
Нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України «Про політичні партії в Україні».
Перше засідання у справі відбудеться 06 квітня 2021 року.Tweet