СБУ надала Мінюсту матеріали щодо порушень при реєстрації «Партія Шарія», а також щодо протиправних дій її лідера

Служба безпеки України надала Міністерству юстиції України матеріали щодо виявлених порушень вимог чинного законодавства при здійсненні реєстрації політичної партії «Партія Шарія», а також щодо протиправних дій її лідера.

У свою чергу Міністерство юстиції України, базуючись, серед іншого, на матеріалах СБУ, подало позов до Окружного адміністративного суду м. Києва щодо заборони діяльності Політичної партії «Партія Шарія».

Нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України «Про політичні партії в Україні».

Перше засідання у справі відбудеться 06 квітня 2021 року.

Служба безпеки України