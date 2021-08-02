СБУ нейтрализовала «силовой блок» организации ОПЗЖиста Кивы – источник

Служба безопасности Украины сообщила о блокировании деятельности «силового блока» общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов. Об этом этом говорится на сайте СБУ.

По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об организации «Патриоты – За жизнь» нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Сообщается, что группировка «специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране». Кроме того, по информации СБУ, в марте этого года лидер «силового блока» совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту. Вышеуказанный лидер группировки уже получил подозрение.

«По замыслу «кураторов», действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка», – говорится в сообщении Службы.

Сотрудники СБУ во время обысков в офисе организации, а также в домах подозреваемых нашли холодное оружие, большую партию каннабиса и оборудования для его выращивания. Помимо этого, была изъята инструкция по подготовке участников группировки к радикальным действиям против идеологических оппонентов.

СБУ продолжает вести следственные действия.