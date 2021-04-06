СБУ оголосила в розшук уродженця Закарпаття, який посягав на територіальну цілісність і недоторканність України (фото)

Служба безпеки України оголосила в розшук уродженця Закарпатської області, що підозрюється у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.1 ст.110 Кримінального Кодексу України).

Зокрема, слідчі спецслужби розшукують громадянина України Мочара Константина Юрійовича (01.07.1964 року народження), зареєстрованого за адресою: сел. Буштино Тячівського району, вул. Паркова, буд.11.

У випадку наявності інформації стосовно місцезнаходження особи, просять повідомляти Управління СБ України в Закарпатській області за номером телефону: (0312) 61-31-00. // Закарпаття онлайн