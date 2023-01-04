СБУ оголосила підозри росіянам, які викрадали людей на окупованому Запоріжжі

Двом російським військовослубовцям повідомили підозри у воєнних злочинах — жорстокому поводженні з цивільним населенням під час окупації міста Василівка Запорізької області.

За матеріалами справи, навесні 2022 року заступником військового коменданта окупаційної адміністрації у Василівці призначили військовослужбовця Махачкалінського ОМОН Управління Росгвардії по республіці Дагестан Азамата Хасбулатова із позивним «105».

Хасбулатов узяв собі помічником солдата із того ж підрозділу Саіда Гусейнова із позивним «320». Також залучив інших невстановлених військовослужбовців РФ для пошуку патріотів серед місцевих жителів, які можуть протидіяти окупаційній політиці. Цих українських громадян доручалося виявляти і впливати на них всіма можливими методами, включаючи психологічне і фізичне насильство.

26 березня Гусейнов зі спільниками викрали старосту села Верхня криниця і ще трьох чоловіків. Їх утримували в приміщенні захопленого Васильківського райуправління поліції протягом 3-5 днів і застосовували тортури. Зокрема, підключали дроти до кінчиків пальців і пускали електрострум, виливали на шкіру хімічні реактиви, вставляли гострі металевіі предмети під нігті. Так схиляли до співпраці з окупантами і здачі інформації про місцевих патріотів.

2 квітня на блокпосту біля автовокзалу міста Василівка невстановлений російський солдат із позивним «33» зупинив громадянина України, який на власному авто намагався виїхати з окупованої території. Чоловіка затримали і відвезли в захоплене приміщення поліції, де психологічно тиснули з метою отримання інформації, вдавалися образ і принижень та погроз убивством. // Судовий репортер