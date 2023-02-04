СБУ оголосила про підозру росіянину за спробу скоєння теракту в центрі Києва у 2014 році

За текстом підозри, Маслянка є кадровим військовослужбовцем головного розвідуправління генштабу РФ. У листопаді 2014-го він начебто спланував теракт у центрі української столиці, щоб залякати місцеве населення і вплинути на дії влади.

Маслянка залучив співробітницю центрального ринку міста Луганська Анастасію Коваленко. Росіянин вручив їй саморобну вибухівку, замасковану під жіночу сумочку.

Луганчанка приїхала до Києва, щоб влаштувати вибух 17 грудня 2014-го на Майдані незалежності, де того дня планувався мітинг проти знесення Будинку профспілок. Однак захід виявився не досить людним і Коваленко телефоном погодила із Маслянкою зміну плану.

Жінка хотіла залишити сумочку-вибухівку біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Однак її завчасно затримали співробітники СБУ.

Спільницю росіянина Анастасію Коваленко у 2017-му році за угодою про визнання винуватості засудили до 5 років позбавлення волі. // Судовий репортер