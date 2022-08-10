СБУ оголосила у розшук «якогось» колаборанта від «Партії регіонів» і замазала обличчя. Так кого і як шукати?
Слідчі Служби безпеки зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру у нових злочинах колишньому народному депутату від «Партії регіонів», якого у червні вже було обвинувачено у колабораційній діяльності.
Наразі цей чоловік підозрюється ще й за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ст. 436 (пропаганда війни);
- ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни.
Він, як так званий «експерт», в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію рф і транслював тези про «асвабадітєлєй».
Наразі завершено проведення низки експертиз. Було проаналізовано великий масив доказів, зібраних співробітниками СБУ.
Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.
У зв’язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їздна до цивілізованих країн.