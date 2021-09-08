СБУ оприлюднила докази хабарництва і вручила нову підозру начальнику Льотної академії (відео)

Співробітники СБУ вручили нову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету. Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Нову підозру зловмиснику вручали в одній із лікарень міста Києва, куди чоловік приїхав із Кропивницького, щоб нібито «підправити» своє здоров’я.

За версією слідства, зловмисник має потужні корупційні зв’язки у регіоні, що дозволило йому «впевнено себе почувати», навіть будучи підозрюваним СБУ. Нагадаємо, що минулого тижня СБУ вже вручила посадовцю підозру за цією ж статтею, втім судді відпустили його прямо у залі засідань.

Начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та його посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ підозрюють у вимаганні хабара у $20 тис.

Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю «знищити» його бізнес.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва.

Також СБУ публікує відео, на яких зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із директором компанії, від якого вимагали неправомірну вигоду. Серед іншого, на записах видно як:

Начальник Академії домовляється про систему «відкатів» на навчальних польотах студентів;

Фігуранта не влаштовує хабар в національній валюті, вимагає долари;

Сторони домовляються про «відкати» з кожного етапу навчань студентів;

Начальник Академії зізнається, що змушує студентів вносити «додаткові платежі».

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СБУ