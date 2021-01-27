СБУ оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника голови СБУ до організації замовного вбивства (аудіо)

Колишньому першому заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному оголошено про підозру у вчиненні злочину – організації готування вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Зокрема, йдеться про ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статтю 348 Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи щодо розшуку Д.А. Нескоромного з метою допиту, як підозрюваного, та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу.

Головне слідче управління Служби безпеки України, котре здійснює досудове розслідування цього злочину під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, встановило, що Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова.

Серед доказів, які це підтверджують, – відео- та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Ю.Расюка, Д.Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі.

За версією слідства основним мотивом злочину став той факт, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ.

Фігуранти справи розробили детальний план посягання на життя А.Наумова. Задля його виконання співробітник АТЦ Ю.Расюк упродовж жовтня 2020 – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за А.Наумовим. Це також підтверджено матеріалами справи та відповідними аудіо записами.

Попри вжиті фігурантами заходи конспірації, співробітники СБУ задокументували їхню протиправну діяльність та запобігли вчиненню замовного вбивства. Під час чергової передачі грошових коштів затримано Ю.Расюка, якому 23 січня 2021 Шевченківський районний суд м.Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ознайомитись із записами розмов фігурантів справи можна за посиланнями:

Ю.Расюк з іншою особою обговорює організацію замовного вбивства А.Наумова

Зустріч Д.Нескоромного та Ю.Расюка

Окремо наголошуємо: Служба безпеки України проводить системну роботу на постійній основі з попередження вбивств на замовлення. Протягом 2020 року співробітниками СБУ попереджено 12 таких злочинів.

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