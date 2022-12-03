СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО
Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським.
Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:
Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).