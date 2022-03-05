СБУ під час затримання застрелила підозрюваного у зраді українського переговорника в Гомелі – джерела

Сьогодні з’явилась інформація, що його ліквідувала СБУ за держзраду.

І це ганебно для влади. Бо ще 13 лютого журналісти 5 каналу опублікували розслідування:

Колишній перший заступник голови правління Ощадбанку (2010-2014) та член наглядової ради Укрексімбанку (2006-2012) Денис Кірєєв багато років працює на російські спецслужби.

«В оперативних матеріалах рос розвідки ФСБ український банкір проходить під оперативним псевдонімом «Хороший». З 2006 року він зливав ФСБ РФ дані про закупівлі зброї для збройних сил України. А також про схеми збагачення українських олігархів».

За інформацією журналістів, за цими фактами у липні 2020-го року відкрито кримінальне провадження, але про його результати правоохоронці не повідомляють.

При цьому після початку російської агресії проти України Кірєєв продовжував підтримувати контакти з кураторами з російських спецслужб.

«За інсайдерською інформацією, Кірєєв і зараз продовжує спілкуватися зі своїми кураторами і для цього щомісяця їздить в Росію. Цього року він вже двічі був в РФ», — наголошується в розслідувані.

Журналісти навели фото Кірєєва з Червоної площі в Москві, яке, за їхньою інформацією, було зроблене 19 січня 2022 року.

«Складається чітке враження, що пан Кірєєв відчуває себе у повній безпеці, особливо після того, як головою СБУ став Іван Баканов, адже їх пов’язують дружні стосунки. Саме після приходу Баканова, Кірєєв почав переписувати на себе нерухомість, яка раніше була «розкидана» по членах його родини», — йдеться у розслідуванні.

Журналісти також звертають увагу, що в Кірєєва і пов’язаних ним осіб є низка компаній, які працюють у сфері сонячної енергетики. Враховуючи, що за часів роботи в наглядовій раді Укрексімбанку він тісно співпрацював з братами Клюєвими, розслідувачі не виключають, що його бізнес може бути пов’язаний з інтересами Клюєвих.

«Нагадаємо, що брати Клюєви за часів Януковича володіли найбільшою часткою СЕС в Україні, проте потім їм довелося цього бізнесу позбуватися, зокрема частина їх активів могла опинитись у Кірєєва. Також не виключено, що частина прибутку компаній Кірєєва й досі йде безпосередньо братам Клюєвим», — наголошується в розслідуванні.

Також у розслідуванні йдеться про те, що Кірєєв використовує зв’язки в СБУ для вирішення особистих питань.