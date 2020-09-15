СБУ підозрює голову правління підприємства з ОРДЛО у постачанні військової продукції до країни-агресора

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді голові правління підприємства з тимчасово непідконтрольної території Луганської області, який організував нелегальні поставки продукції для потреб військово-промислового комплексу РФ.

Незаконні оборудки контррозвідники і слідчі СБУ викрили у жовтні минулого року. За даними досудового слідства, менеджмент одного із луганських машинобудівних заводів налагодив поставки комплектуючих для ремонту та обслуговування військової авіації, що перебуває на озброєнні спецслужб та Міністерства оборони країни-агресора. Аби приховати схему, деталі відвантажували на адресу фірми-прокладки і вивозили до Росії через неконтрольовану ділянку кордону.

Слідчі органів безпеки кваліфікували дії голови правління заводу за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Його оголошено у розшук.

Раніше було повідомлено про підозру заступнику голови правління та керівнику фінансово-економічного відділу підприємства. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ст. 111 та ст. 110-2 ККУ.

Триває документування протиправних дій інших учасників схеми.

Викриття зловмисників здійснювалося Департаментом контррозвідки разом зі співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, УСБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Служба безпеки України