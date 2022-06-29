СБУ повідомила про підозри ще 5 колаборантам, які допомагають рф на тимчасово окупованих територіях

Служба безпеки України викрила на колабораційній діяльності ще декількох колишніх посадовців з Донецької та Луганської областей.

Зокрема, перед законом постане «банкір», який у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує фінустанову – «Центробанк днр».

Окупанти доручили зраднику витіснити з обігу українську гривню, захопити приміщення українських банків для розширення інфраструктури новоутвореного відділення та підібрати «кадри» з числа колишніх і нинішніх працівників фінустанов.

Крім того, СБУ підозрює ще двох колаборантів, які за власним бажанням перейшли на бік ворога. В обмін на лояльність вони погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганської області. Мова йде про так звані «Объединенные территориальные отделения Государственного учреждения – Республиканские центры занятости лнр».

Також СБУ викрила на колабораційній діяльності депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію «ОПЗЖ».

Мешканка Старобільського району в умовах воєнного стану добровільно обійняла керівну посаду у незаконно створеному органі й стала «заступником голови Міловської районної адміністрації лнр».

Ще одна прихильниця «русского мира» під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду так званого «начальника департамента образования и науки» у окупаційній адміністрації держави-агресора в Херсонській області.

Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). «Кар’єра» в окупаційній владі може коштувати їм 10 років ув’язнення.

СБУ продовжує збирати доказову базу щодо колаборантів, які в умовах воєнного часу перейшли на бік ворога і допомагають встановлювати окупаційний режим в Україні.

Служба безпеки України