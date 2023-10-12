СБУ повідомила Азарову про нову підозру і викрила у Києві чиновницю, яка навіть під час війни готувала його виступи для росТБ (відео)

Служба безпеки задокументувала нові злочини колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова, який підозрюється у державній зраді.

Переховуючись від правосуддя за межами України, він активно співпрацює з російськими спецслужбами та виконує їхні вказівки щодо проведення підривної діяльності проти нашої держави.

Для цього поширює наративи кремля у своїх коментарях ворожим пропагандистам, у тому числі в ефірах ток-шоу Соловйова та Скабєєвої.

Там він регулярно виправдовує збройну агресію рф, тимчасову окупацію частини України і поширює фейки про військово-політичне керівництво нашої держави.

При цьому, тексти публічних виступів Азарова готувала його помічниця – діючий державний службовець однієї із районних адміністрацій Києва.

Фігурантка робила це навіть після повномасштабного вторгнення рф у нашу державу.

Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських інформресурсів про час і тематику його участі в прямих ефірах або записі коментарів.

Чиновниця здійснювала комунікацію з Азаровим та ворожими пропагандистами не тільки з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови.

Крім того, посадовиця адмініструвала Телеграм- та Ютуб-канали колишнього прем’єра, а також його особисті сторінки у соцмережах.

Там вона також «розганяла» провокативні матеріали, в яких повторювала риторику кремля про війну в Україні і дезінформувала про суспільно-політичну обстановку в нашій державі.

Перед відправкою Азарову «тез» для його виступів та публікацією дописів у його інтернет-ресурсах фігурантка дистанційно погоджувала всі матеріали зі ще однією помічницею експрем’єра у москві. Нею виявилась колишня колега фігурантки, яка після повномасштабного вторгнення рф виїхала до країни-агресора.

Також встановлено, що викрита чиновниця з Києва є керівником одного із підрозділів «Фонду гуманітарної підтримки», створеного Азаровим для фінансування антиукраїнського «Комітету спасіння України». Через ці установи фігурантка регулярно отримувала оплату за свої «послуги».

Під час обшуків у фігурантки виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які вона використовувала для спілкування з прем’єром-втікачем, його «московською» помічницею та російськими пропагандистами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Азарову про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що раніше його злочинні дії були кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Двом його помічницям підозра оголошена за статтями:

ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Щодо викритої посадовиці – вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх фігурантів.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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СБУ