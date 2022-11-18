СБУ повідомила про нові підозри митрополиту на Вінниччині, який виправдовував російську агресію

Служба безпеки продовжує викривати нові факти підривної діяльності керуючого однією з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області.

Встановлено, що очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію східних та південних районів України.

Крім того, у своїх «агітках» він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали зберігав у підсобних приміщеннях церкви. В подальшому планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

Ініційована СБУ незалежна експертиза підтвердила наявність незаконної діяльності проти державної безпеки України.

Таким чином, слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України),

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу),

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше, за матеріалами української спецслужби, митрополиту вручили підозру за ч 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

Заходи з документування незаконних дій проводили співробітники СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ