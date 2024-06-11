СБУ повідомила про підозру ексочільнику російської катівні на Луганщині, який виводив «на розстріл» українських полонених

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця, який причетний до масових катувань українців на тимчасово захопленій частині Луганщини. Матеріли справи планується передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Фігурантом є Володимир Рудяк, який з 2007 року керував Суходільською виправною колонією, а під час окупації регіону одним з перших перейшов на бік ворога.

За це гауляйтер Пасічник «перепризначив» його керівником захопленої пенітенціарної установи, яку загарбники перетворили на катівню.

Після початку повномасштабного вторгнення рф до Суходільської тюрми почали звозити українських полонених та викрадених місцевих жителів – учасників руху опору.

За даними слідства, у застінках ув’язнених били спеціальними кийками ПР-73, допоки потерпілі не втрачали свідомість.

Також за вказівкою Рудяка людей ставили до стіни та імітувати їхній розстріл, здійснюючі постріли з вогнепальної зброї поруч з головою або тілом потерпілого.

Крім того, Рудяк змушував ув’язнених навприсядки пересуватись по коридорах російської катівні і днями морив їх голодом.

Так зловмисник намагався схилити потерпілих до співпраці з рашистами у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рудяку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи, щоб знайти та покарати його.

Розслідування проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України