СБУ повідомила про підозру гендиректору російської авіакомпанії, який перекинув на війну в Україну «вагнерівських» інструкторів з Ірану

Служба безпеки зібрала доказову базу на Володимира Міхєйчика – гендиректора російської авіакомпанії «224 льотний загін», який причетний до ведення агресивної війни проти України.

Посадовець допомагав вищому військово-політичному керівництву рф у перекиданні особового складу та військової техніки окупаційних угруповань до українського кордону.

Насамперед він «опікувався» питаннями переправлення у напрямку нашої держави озброєння та бойовиків російської військової компанії «Вагнер» з Близького Сходу.

За даними слідства, із серпня 2022 року по теперішній час Міхєйчик надав 6 цивільних бортів для здійснення відповідних авіарейсів із Сирії та Ірану до пунктів збору на території рф.

Так, 8 серпня 2022 року цивільні літаки авіакомпанії фігуранта перевозили озброєння та інструкторів «Вагнера» з Ірану до Москви міжнародним рейсом RFF8629.

А вже 18 вересня російські найманці прямували авіасполученням «Сирія-Грозний» (рейс – RFF8631).

Ще один переліт окупантів зафіксовано 26 лютого 2023 року на рейсі RFF8936 з Латакії (Сирія) до Ростова-на-Дону.

У подальшому найманців «Вагнера» з їхньою військовою технікою перекидали в Україну для участі у бойових діях на південному та східному фронтах, у тому числі під Бахмутом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Міхєйчику про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України