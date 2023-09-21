СБУ повідомила про підозру керівникам сумського заводу, які постачали до РФ насоси для атомних реакторів

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему постачання до рф стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора.

Мова йде про насосне обладнання, яке виготовляється на одному із заводів у Сумах. Це підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших «донорів» бюджету рф.

У результаті слідчих дій заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до росії в обхід накладених санкцій.

Для маскування злочинної діяльності зловмисники задіяли підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії.

Встановлено, що іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до рф.

Крім цього, посадовці постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом Росатому.

Під час обшуків за місцями роботи і фактичного проживання фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки.

Наразі двом посадовцям заводу повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Розслідування проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України