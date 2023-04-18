СБУ повідомила про підозру окупаційному очільнику Запорізької АЕС, який від’єднав станцію від енергосистеми України

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського чиновника, причетного до поширення окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині України.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру «директору» Запорізької АЕС Олегу Романенку.

До цього «призначення» росіянин був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області країни-агресора.

Після захоплення українського енергооб’єкта Романенко став «директором» створеної загарбниками «експлуатуючої організації Запорізької АЕС», яка входить до структури Росатому.

Встановлено, що у період з 11 березня до листопада минулого року він забезпечив виконання вказівки москви щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України.

У подальшому «посадовець» організовував роботу атомного об’єкта в інтересах росії.

Для цього він підбурював працівників АЕС підтримати окупантів і співпрацювати з ними.

У разі незгоди – погрожував «звільненням» та переслідуваннями з боку каральних органів рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Романенку підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Служба безпеки України