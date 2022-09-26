СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на окупованих територіях Донеччини та Луганщини (фото)

Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Наразі повідомлено про підозру таким фігурантам:

Володимиру Висоцькому, «голові центральної виборчої комісії днр»; Олені Кравченко, «голові центральної виборчої комісії лнр»; Олександру Кофману – «голові громадської палати днр», Марині Філіповій – «радниці голови лнр».

Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Найближчим часом їх буде оголошено у розшук.

Українська спецслужба встановила, що ці особи відігравали ключові ролі в організації та проведенні фейкового плебісциту на сході України.

Зокрема, голова так званої «громадської палати днр» та «радниця глави лнр» причетні до створення на тимчасово окупованих територіях фейкових структур, які імітують громадські ініціативи – так звані «общественные палаты».

Ці колаборанти у змові з іншими особами направили так званим «главам л/днр» звернення з ініціативою проведення на тимчасово захоплених ворогом територіях фейкового референдуму. Вони пропонували негайне відокремлення від України та приєднання до рф.

За даними слідства, правопорушники причетні до проведення низки агітаційних і пропагандистських заходів, спрямованих на формування у людей в окупації прихильного ставлення до рф, її «спецоперації» та участі в антиукраїнському «референдумі».

А безпосереднє проведення незаконного голосування забезпечують так звані «ЦВК» «днр» і «лнр». Представники «виборчкомів» пройшли навчання на спеціальних семінарах, організованих кремлівськими кураторами у Ростові-на-Дону.

Слідчі СБУ задокументували, що голови «ЦВК» «л/днр» віддали підлеглим вказівки:

утворити «територіальні виборчі комісії»;

прийняти порядок фінансування «виборчого» процесу із так званих «бюджетів «л/днр»;

визначити порядок контролю за проведенням «референдуму» з боку представників «силового блоку» окупаційної адміністрації – «мвд рф», 1 і 2 армійських корпусів російської окупаційної армії;

розробити порядок голосування з 23 до 27 вересня, протягом яких проводитиметься поквартирний обхід задля примушення жителів до участі в незаконному заході.

У межах кримінального провадження тривають комплексні заходи із документування злочинних дій і притягнення ворожих поплічників до відповідальності.

Служба безпеки України попереджає, що злочини проти основ національної державності України не мають строку давності, тому всі винні відповідатимуть за скоєне перед законом!

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької та Луганської обласних прокуратур.

Служба безпеки України