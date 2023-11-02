СБУ повідомила про підозру радниці терориста Пасічника, яка очолила окупаційне «міністерство молодіжної політики лнр»

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Юлію Величко – так звану «міністерку молодіжної політики рф» у тимчасово окупованій частині Луганщини.

На цю «посаду» фігурантку призначили у червні 2023 року. До цього вона була радницею у ватажка терористичної організації «лнр» Пасічника та агітувала місцеву молодь підтримати російських загарбників після початку повномасштабного вторгнення рф.

У «міністерському кріслі» колаборантка координує діяльність створеного агресором «молодіжного парламенту лнр».

Це загарбницька псевдоустанова, яка в публічній площині має створювати ілюзію підтримки кремлівського режиму з боку юних мешканців захопленої Луганщини.

Крім того, Величко організовувала відбір «кандидатів» серед місцевих колаборантів до «молодіжного парламенту при держдумі рф» у москві.

Там юні «делегати» проходять ідеологічну «обробку» на користь кремля та отримують «методички» щодо залучення своїх однолітків з окупованого Донбасу до агресивної війни проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Величко про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на сході нашої держави. У зв’язку з цим тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти України.

Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України