СБУ повідомила про підозру російському полковнику, який наказав ударити по музею Григорія Сковороди на Харківщині

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з рф, який причетний до обстрілів цивільної інфраструктури України.

Мова йде про полковника Івана Панченка – командира 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу збройних сил росії.

З початку повномасштабної війни фігурант бере участь в організації та проведенні повітряних атак на цивільні об’єкти нашої держави.

За даними слідства, на початку травня 2022 року Панченко віддав наказ на здійснення авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині.

Тоді окупанти задіяли багатоцільовий винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35.

Унаслідок вогневого ураження значних ушкоджень зазнала будівля музею, а його працівника було тяжко поранено.

За наявними даними, російський полковник продовжує командувати авіаційними ударами по різних регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Панченку про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України