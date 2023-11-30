СБУ повідомила про підозру ще 30 колаборантам з окупаційного «мвс рф» на Запоріжжі, які проводять репресії проти українців

Служба безпеки продовжує викривати посадовців-колаборантів, які співпрацюють з агресором у тимчасово захоплених регіонах України.

У результаті комплексних заходів спільно із Національною поліцією і за особистого сприяння Міністра внутрішніх справ встановлено особи ще 30 ворожих поплічників, які вступили до окупаційного «головного управління мвс рф у Запорізькій області».

Серед них – колишні місцеві правоохоронці, які на початку повномасштабного вторгнення росії підтримали загарбників і запропонували їм свою «допомогу» у війні проти України.

За даними слідства, 8 колаборантів призначили на керівні «посади» в окупаційному органі, ще 22 – стали їхніми підлеглими. Підбір «кадрів» здійснювали під керівництвом кадрових співробітників фсб.

Після «зарахування» до псевдоустанови поплічникам агресора видали «посвідчення» та формений одяг російського зразка, а також вогнепальну зброю і боєприпаси до неї.

Встановлено, що за вказівками москви колаборанти займаються поширенням кремлівського режиму на тимчасово захопленій частині регіону. Для цього беруть участь в організації масових репресій проти учасників руху опору.

Під час каральних заходів рашисти викрадають людей та ув’язнюють їх до російських катівень. У застінках до потерпілих застосовують численні тортури, зокрема катують струмом і залишають без води та їжі.

Таким чином ворог намагається зламати спротив російським окупантам та залякати цивільне населення регіону.

Крім того, використовуючи репресії, їхні організатори та виконавці хотіли забезпечити «явку» місцевих жителів на фейкових плебісцитах рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) таким «посадовцям» окупаційного органу ➡️ bit.ly/413KZkJ

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано за злочини проти України.

Розслідування проводили спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України