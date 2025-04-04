СБУ повідомила про заочну підозру ексочільнику підприємства ВПК на Луганщині, який забезпечував окупантів боєприпасами

СБУ повідомила про підозру колаборанту, який керував підприємством військово-промислового комплексу на окупованій Луганщині та надавав ворогу допомогу у веденні бойових дій проти України.

Встановлено, що у 2015 році окупанти призначили колишнього працівника міліції, який зрадив присязі, керівником великого підприємства ВПК.

До російської агресії завод виробляв вибухівку та боєприпаси.

У 2014 році його захопили та перетворили на свою базу терористи «лнр». Виробничу діяльність було припинено, однак на складах підприємства залишалась велика кількість продукції.

Після широкомасштабного вторгнення «директор» добровільно розмістив у заводських цехах особовий склад ПВК «вагнер» та інших збройних формувань окупаційної армії, які воювали на території Луганської та Донецької областей.

Крім того, задокументовано, що у 2022-2023 рр. він передав окупаційним військам велику кількість вибухових речовин та готових боєприпасів зі складів підприємства.

СБУ повідомила ворожому поплічнику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За надання допомоги НЗФ, створеним на тимчасово окупованих територіях, та збройним формуванням держави-агресора у веденні бойових дій проти ЗСУ санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває документуванні інших епізодів злочинної діяльності.

Оперативні та слідчі дії проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. Сєвєродонецьк