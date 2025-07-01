СБУ повідомила про заочну підозру російському комбригу та ще 8-м окупантам, які катували цивільних на Київщині

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще дев’ятьох воєнних злочинців рф, які причетні до масових катувань цивільного населення під час тимчасової окупації Київщини.

Насамперед йдеться про російського полковника Азатбека Омурбекова – командира 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії країни-агресора.

Під час захоплення селища Андріївка в Бучанському районі рашист віддав наказ на проведення репресій проти місцевих жителів для виявлення учасників руху опору.

Серед його підлеглих, який приступив до виконання злочинного доручення, був сержант Петро Захаров – старший розвідник розвідбату ворожого з’єднання.

За даними слідства, він ув’язнив 4-х мешканців селища, яких за наказом Омурбекова жорстоко катували.

Крім цього, задокументовано воєнні злочини ще сімох окупантів з 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу рф.

Йдеться про командира відділення ворожого з’єднання сержанта Андрія Каркіна та його підлеглих:

◾️ сержанта Тимура Данченка – командира бойової машини;

◾️ єфрейтора Леоніда Семенова;

◾️ єфрейтора Чінгіса Раднаєва;

◾️ рядового Олександра Зайцева;

◾️ рядового Артема Перевозкіна;

◾️ рядового Євгена Широкіна.

За матеріалами справи, в кінці лютого 2022 року вони брали участь у захопленні селища Вишеград Бучанського району. Тоді вони ув’язнили на майже два тижні 11 місцевих жителів у погребі площею 10 м².

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили рашистам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Служба безпеки України