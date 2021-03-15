СБУ припинила спробу розкрадання коштів на ремонті автодоріг на Харківщині

СБУ спільно з обласною службою автомобільних доріг у Харківській області не допустила збитків державного бюджету у розмірі близько 1 млрд грн, який могли завдати дії іноземної компанії.

Відзначається, що іноземна компанія намагалася стати переможцем державного тендеру на проведення ремонту однієї з автодоріг державного значення в Харківській області; на ці цілі з держбюджету планувалося виділити 1,3 млрд грн.

«Під час аналізу тендерної документації співробітники СБ України виявили, що менеджмент іноземної комерційної структури, яка брала участь у торгах, надав підроблену документацію. Через недостовірно подану пропозицію компанія мала всі шанси стати переможцем тендеру», — сказано в повідомленні.

Як з’ясували співробітники СБУ, замість зазначеного в документах «діючого» асфальтобетонного заводу за вказаною адресою знаходиться пустир з руїнами. Також виявлено низку інших невідповідностей. У сумі це могло призвести до масштабних збитків державного бюджету.

«Завдяки своєчасному інформуванню СБУ керівництво держпідприємства відхилило тендерну пропозицію іноземної компанії через порушення ними законодавства», — наголошується в повідомленні СБУ. // Вартові еспресо