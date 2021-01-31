СБУ проводить слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ»
Служба безпеки України проводить санкціоновані судом слідчо-оперативні дії у Запоріжжі за адресою оголошення ТОВ «МС-4» загальних зборів акціонерів.
Правоохоронці фіксують можливі протиправні дії представниками компаній «DCH» та «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», які пов’язані із встановленням контролю над акціонерним товариством «Мотор Січ».
У межах розпочатого кримінального провадження, Служба документує факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, яке має важливе оборонне та народногосподарське значення.
Тривають слідчі дії.Tweet