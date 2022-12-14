СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Львівській області

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох районах Львівщини та у м. Львові.

Зокрема йдеться про:

– Львівську єпархію Української православної церкви;

– Свято-Троїцький храм, що у Львові;

– Притулок для обездолених, який розташований у м. Дрогобич;

– Церква Покрову Пресвятої Богородиці у м. Борислав;

– Храм преподобного Амфілохія Почаївського у м. Мостиська.

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад, як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Управління СБ України у Львівській області