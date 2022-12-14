СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Львівській області
Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох районах Львівщини та у м. Львові.
Зокрема йдеться про:
– Львівську єпархію Української православної церкви;
– Свято-Троїцький храм, що у Львові;
– Притулок для обездолених, який розташований у м. Дрогобич;
– Церква Покрову Пресвятої Богородиці у м. Борислав;
– Храм преподобного Амфілохія Почаївського у м. Мостиська.
Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.
Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад, як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
Управління СБ України у Львівській областіTweet