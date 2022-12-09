СБУ прийшла з обшуками у Свято-Покровський собор УПЦ МП в Борисполі (фото)
Здійснюється перевірка осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Служба безпеки України здійснює контррозвідувальні заходи на території кафедрального собору Української православної церкви (Московського патріархату) у Борисполі Київської області.
“Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на території об’єкту Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль на Київщині”, – йдеться у повідомленні ГУ СБУ у Києві та Київській області.
Зокрема, вказані заходи проводяться:
- для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних громад в якості осередку “русского міра” та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів;
- перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо.
Також, за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці в межах чинного законодавства проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів, а також здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. // УНІАНTweet