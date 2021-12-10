СБУ розсекретила та опублікувала документи, що викривають репресії СРСР у Криму

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«Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів. Зокрема про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові», – зауважили представники Галузевого державного архіву СБУ на презентації ініціативи.

З архівними документами можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Укрдержархіву у спеціальній рубриці «Документи Криму».
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Серед документів, які відтепер можна буде переглянути онлайн:
▪️ акти про виконання смертних вироків органів ВНК–ОДПУ за 1920–1922 та 1928–1934 рр. та судових органів на території Криму за 1920–1941 рр
▪️ протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921–1922 рр.
▪️ частину протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 р.

Служба безпеки України 

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