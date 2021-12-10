СБУ розсекретила та опублікувала документи, що викривають репресії СРСР у Криму

«Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів. Зокрема про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові», – зауважили представники Галузевого державного архіву СБУ на презентації ініціативи.

З архівними документами можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Укрдержархіву у спеціальній рубриці «Документи Криму»

Серед документів, які відтепер можна буде переглянути онлайн:

акти про виконання смертних вироків органів ВНК–ОДПУ за 1920–1922 та 1928–1934 рр. та судових органів на території Криму за 1920–1941 рр протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921–1922 рр. частину протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 р.

Служба безпеки України