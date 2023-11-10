СБУ розшукала двох колаборанток, які примушували херсонців «голосувати» на псевдореферендумі окупантів

Служба безпеки викрила ще двох колаборанток, які брали участь в організації незаконного референдуму рф на тимчасово окупованій Херсонщині. Вони відповідали за «виїзне голосування» і особисто приїжджали до місцевих жителів із «урнами», закликаючи «голосувати за приєднання» регіону до росії.

Щоб забезпечити «потрібну» кількість «голосів», колаборанток супроводжували озброєні бойовики окупаційних угруповань країни-агресора.

У разі відмови брати участь у фейковому плебісциті, фігурантки погрожували людям ув’язненням до російських катівень та «конфіскацією» приватного майна.

За участь у таких «рейдах» ворожі поплічниці отримали від загарбників по 50 тис. російських рублів як одноразову грошову винагороду.

За даними слідства, фігурантками є дві мешканки регіону, які після його захоплення підтримали російських загарбників, за що отримали призначення до окупаційного «виборчкому».

Після звільнення правобережної частини Херсонщини одна з них втекла до Миколаєва, де переховувалась від правосуддя в орендованому помешканні.

Втім, співробітники СБУ встановили її місце тимчасового проживання і затримали.

Іншу зловмисницю затримано у власній оселі у селищі Зимівник.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області та в АР Крим спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Служба безпеки України