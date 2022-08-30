СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гумдопомоги ТОП-посадовцями у Запорізькій області
Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України здійснюють низку обшуків у Запоріжжі.
Ці слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення рф.
Серед іншого, мова йде про обшуки у:
- міськраді;
- обласній військовій адміністрації;
складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.
Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:
- речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу;
- незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;
- велику кількість готівки.
Наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);
- ст. 368-5 (незаконне збагачення).
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.
Слідчі дії тривають, додаткова інформація буде оприлюднена згодом.Tweet