СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гумдопомоги ТОП-посадовцями у Запорізькій області

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України здійснюють низку обшуків у Запоріжжі.

Ці слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення рф.

Серед іншого, мова йде про обшуки у:

міськраді;

обласній військовій адміністрації;

складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:

речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу;

незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;

велику кількість готівки.

Наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);

ст. 368-5 (незаконне збагачення).

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.

Слідчі дії тривають, додаткова інформація буде оприлюднена згодом.

Служба безпеки України