СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гумдопомоги ТОП-посадовцями у Запорізькій області

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України здійснюють низку обшуків у Запоріжжі.

Ці слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення рф.

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Серед іншого, мова йде про обшуки у:

  • міськраді;
  • обласній військовій адміністрації;

складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:

  • речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу;
  • незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;
  • велику кількість готівки.

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Наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);
  • ст. 368-5 (незаконне збагачення).

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.

Слідчі дії тривають, додаткова інформація буде оприлюднена згодом.

Служба безпеки України

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