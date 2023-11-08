СБУ та НАБУ викрили депутата Тернопільської райради та його адвоката, які вимагали $300 тис. за вирішення «земельного» питання

Служба безпеки та НАБУ ліквідували ще одну корупційну схему одержання грошей за оформлення права власності на землю. До організації оборудки причетний депутат Тернопільської районної ради, який за сумісництвом є заступником керівника місцевої територіальної громади.

За матеріалами слідства, депутат та його спільник-адвокат вимагали 300 тис. доларів США з українського інвестора, який хотів придбати агрокомпанію на території регіону.

За цю суму фігуранти обіцяли покупцю не створювати штучних перешкод під час оформлення власності на земельні ділянки, які належать сільгосппідприємству.

Співробітники СБУ поетапно задокументували всі факти протиправної діяльності фігурантів, що дозволило своєчасно викрити схему та встановити всіх її учасників.

Окрім депутата і адвоката викрито також нинішнього власника цього підприємства, який підбурював покупця до підкупу судді, депутата та його спільника, щоб землю цього підприємства остаточно вивели в приватну власність.

На підставі зібраних доказів депутату райради повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Злочинні дії його спільника – адвоката – кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Крім того, підозру отримав керівник агропідприємства за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Служба безпеки України