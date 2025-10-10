СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 «схеми для ухилянтів» на Київщині та Буковині

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще чотири схеми ухилення від мобілізації і затримали пʼятьох організаторів оборудок у різних регіонах України.

За суми до 20 тис. доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним чоловікам уникнути призову через підроблення документів або допомагали ухилянтам втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Так, на Київщині викрито лікаря-травматолога, який продавав військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність. Для підроблення історії хвороб фігурант оформлював клієнтів на стаціонарне «лікування».

Також у столичному регіоні затримано засновника однієї з громадських організацій, який за гроші обіцяв ухилянтам зняття з розшуку в ТЦК з подальшим «бронюванням» на підприємстві критичної інфраструктури.

Крім цього, у Києві підозру отримав колишній охоронець одного з соратників Медведчука, який організував призовникам «трансфер» до ЄС через так звану «зеленку».

Співробітники СБУ затримали ділка «на гарячому», коли він одержував гроші від клієнта за організацію втечі за кордон.

На Буковині правоохоронці викрили настоятеля храму УПЦ (МП), який налагодив нелегальний трафік ухилянтів до сусідньої країни Євросоюзу.

За матеріалами справи, клірик самостійно підшукував клієнтів серед свого оточення, а для їх переправлення за межі України залучив знайомого підприємця.

Спільник організовував «трансфер» до кордону, а звідти показував їм «маршрут» лісовими стежками в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській і Чернівецькій областях за процесуального керівництва Білоцерківської та Чернівецької окружних прокуратур, а також Київської міської прокуратури.

Служба безпеки України