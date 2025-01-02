СБУ та Нацполіція ліквідували три нові схеми для ухилянтів на заході і півдні України

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на заході та півдні України. За результатами комплексних заходів затримано 6-х організаторів оборудок.

Ділки продавали фіктивні меддовідки про інвалідність або переправляли ухилянтів за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила від 5 до 15 тис. доларів США з одного клієнта.

Так, на Закарпатті:

затримано двох місцевих жителів, які намагалися вивезти ухилянта, заховавши його серед будівельного сміття. Для маскування «клієнта» ділки розмістили його на дні підводи, яку запрягли кіньми.

В Одеській області:

затримано ще одних організаторів «ухилянтських схем». Ними виявилися три мешканці Подільського району віком від 21 до 25 років, які пішки виводили військовозобов’язаних за кордон через так звану «зеленку».

На Буковині:

підозру отримав місцевий лікар, який після звільнення з медустанови продавав ухилянтам фіктивні меддовідки про наявність 2 групи інвалідності.

Для реалізації оборудки він використовував особисті зв’язки у МСЕК.

За викритими фактами організаторам оборудок повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України з наданням порад, вказівок, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаної з вимаганням такої вигоди).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській, Закарпатській та Чернівецькій областях за процесуального керівництва Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, Мукачівської окружної та Чернівецької обласної прокуратур.

Служба безпеки України