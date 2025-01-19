СБУ та Нацполіція за добу викрили нелегальних торговців зброєю в 4-х регіонах України: затримано 15 ділків (фото)

Служба безпеки та Національна поліція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у 4-х регіонах України.

За результатами спецоперації протягом доби майже одночасно було затримано 15 фігурантів, які намагалися налагодити незаконний продаж бойових засобів ураження.

Серед вилученого у зловмисників – російські автомати Калашникова з підствольним гранатометом «Вогнище», партія осколкових гранат та вибухівка.

Так, на Київщині затримано 31-річного місцевого жителя і чотирьох його спільників, які торгували «трофейним» озброєнням, що вивозили з районів колишніх боїв на східному фронті.

Після переправлення арсеналів до столичного регіону ділки власноруч відновлювали бойові характеристики засобів ураження для продажу через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Також у Київській області нейтралізовано ще два злочинні угруповання, які намагалися підпільно продати кулемет Калашникова, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7В з пострілами та набоями різного калібру.

В Одесі «на гарячому» затримано ще одного ділка, який хотів продати саморобні вибухові пристрої (СВП) та бойові гранати.

На місці події у зловмисника вилучено майже 1 кг тротилу, власноруч зроблену вибухівку та партію гранат Ф-1 і РГД.

У Чернігові правоохоронці затримали ще трьох учасників злочинної групи, які підшукували клієнтів для збуту автоматичної зброї та вибухівки.

У Луцьку на спробі продажу бойових гранат криміналітету викрито місцевого жителя. У разі успішної реалізації засобів ураження він хотів «замести сліди» і вимагав проведення оплати через «анонімні» платіжні системи.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, а також Малиновської окружної прокуратури міста Одеси та Чернігівської обласної прокуратури.

Служба безпеки України