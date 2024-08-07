СБУ та Нацполіція затримали фітнес-тренера, який за завданням ФСБ підпалював військові авто у трьох містах України

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала поплічника фсб, який діяв у Києві, Дніпрі та Одесі.

За вказівкою російської спецслужби її поплічник підпалював службові авто Сил оборони. За даними контррозвідки СБУ, найбільше ворога «цікавили» військові позашляховики, пікапи та мультівени.

Для знищення автомобілів українських захисників спецслужби рф дистанційно залучили 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкий заробіток.

«Гастролюючи» по трьох містах України, фігурант протягом декількох днів намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Задокументовано як зловмисник підпалив мультівен ЗСУ в Києві. Для цього він прибув з портового міста до столиці, де на одну добу орендував квартиру.

Після виявлення потенційної цілі та її «погодження» з російським куратором його агент придбав легкозаймисту рідину та сірники.

Маскуючись під темним одягом та капелюхом, фігурант вночі прибув до припаркованого військового авто, підпалив його та відзняв загоряння на камеру свого телефону.

Відео з місця злочину потрібне було спецслужбі рф для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність проросійського підпілля в столиці України.

За аналогічним алгоритмом ворожий агент планував діяти на території міст мільйонників.

Співробітники СБУ встановили місце переховування зловмисника в Одесі та затримали його.

З’ясовано, що фігурант був на прямому зв’язку з представником головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру).

Саме від нього агент отримував завдання та інструкції щодо їхнього виконання, зокрема способів вчинення підпалів та методів конспірації.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з російським гру.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Спецоперацію проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з СБУ в Одеській області та Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Служба безпеки України