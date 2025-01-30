СБУ та Нацполіція затримали російську агентурну групу, яка готувала серію терактів на Одещині

Служба безпеки України та Національна поліція викрили агентурну групу російських спецслужб, яка отримала завдання на серію терактів в Одеській області.

Зловмисників затримали, коли вони готували вибух біля одного із регіональних райвідділів поліції.

За матеріалами справи, терористи збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою (СВП).

Як встановило розслідування, щоб втілити цей план, фігуранти оселилися у хостелі поблизу обʼєкта, придбали 4 каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисників на етапі підготовки до теракту.

На їхній слід вдалося вийти під час розслідування іншого злочину – убивства волонтера з Одещини, яке відбулося 20 січня цього року. Тоді зловмисники підпалили авто місцевого активіста біля його будинку, а коли він вийшов гасити пожежу, – активували СВП, захований у рюкзаку, що лежав поруч.

У затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів.

За даними слідства, зловмисниками виявилося троє наркозалежних віком від 23 до 45 років, а також їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій.

Встановлено, що рецидивіст діяв окремо від решти групи і відповідав за виготовлення СВП та їх закладення до схованок.

Наразі затримані отримали підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України