СБУ та Нацполіція затримали ще 7 підпалювачів, які виконували замовлення рашистів у різних регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще сім поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали в Одеській та Житомирській областях. Пріоритетними цілями ворога були військові авто та адмінбудівлі, а також об’єкти Укрзалізниці і мобільного зв’язку.

Для виконання ворожих завдань окупанти дистанційно завербували місцевих жителів, які шукали «легкий заробіток» на Телеграм- каналах.

Так, в Одеській області затримано п’ятьох фігурантів – жителів Білгород-Дністровського віком від 21 до 34 років. Серед них – рецидивіст, що раніше вчиняв крадіжки.

За матеріалами справи, вони спалили дві релейні шафи і трансформаторну підстанцію на лінії залізничного сполучення.

Правоохоронці затримали фігурантів, коли вони намагалися підпалити дві вежі мобільного зв’язку і декілька будівель місцевих сільрад.

На Житомирщині «по гарячих слідах» затримано ще двох фігурантів. Один з них – 18-річний студент місцевого технічного училища, що спалив службовий позашляховик ЗСУ.

Інший – 21-річний рецидивіст, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. Як встановило розслідування, він підпалив адмінбудівлю місцевої сільради. Для цього розбив скло в приміщенні держустанови і закинув усередину легкозаймисту суміш.

Під час обшуків у затриманих виявлено одяг, засоби підпалу та мобільні телефони із доказами злочинів.

Правоохоронці повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Злочинні дії фігурантів з Одещини планується кваліфікувати за фактом умисного пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській та Житомирській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України