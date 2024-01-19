СБУ та Нацполіція знешкодили 5 нарколабораторій, які працювали на торгівців психотропами з Близького Сходу та ЄС

Служба безпеки та Національна поліція запобігли масштабній контрабанді важких наркотиків та психотропів до країн Євросоюзу та Близького Сходу.

У результаті спецоперації спільно з Департаментом боротьби з наркозлочинністю у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Сумській областях нейтралізовано злочинну організацію, яка виготовляла та збувала промислові обсяги амфетаміну, α-PVP, мефедрону та канабісу.

У ході одночасних оперативних заходів ліквідовано 5 нарколабораторій і затримано 19 учасників угруповання.

Крім заборонених речовин у зловмисників вилучено автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати Ф-1 та РГО, а також понад 1,5 тис. набоїв до стрілецької зброї.

За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн.

Готовий «товар» учасники угруповання збували двома каналами: перший – був орієнтований на замовників з різних регіонів України, інший – працював на зарубіжних наркодилерів.

Для замаскованого переправлення «продукції» за кордон зловмисники ховали його у міжнародних посилках під виглядом косметики або сантехнічних виробів.

Під час оперативних дій «на гарячому» затримано 3-х організаторів банди, які намагались відправити іноземним спільникам партію α-PVP.

Завдяки спецоперації СБУ вдалося ліквідувати нарколабораторії та запобігти створенню міжнародного каналу контрабанди заборонених речовин.

Під час майже 90 обшуків за місцями виготовлення, зберігання і збуту наркотиків і психотропів, а також у помешканнях та автомобілях фігурантів, серед іншого, виявлено:

⁠майже 200 кг наркотичних речовин, а саме α-PVР, мефедрону, амфетаміну та канабісу, а також прекурсорів;

⁠⁠обладнання для виготовлення та фасування «товару»;

⁠⁠чорнові записи з даними про наркотрафік та клієнтів;

⁠⁠«виручку» у розмірі понад 2 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

⁠⁠чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

⁠⁠⁠ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

⁠⁠⁠ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

16 учасників злочинної організації перебувають під вартою. Ще 3-м обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркобізнесу.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України