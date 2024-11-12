СБУ та ОГП повідомили про підозру двом рашистам, які під час окупації Херсона катували мешканців регіону

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на ще двох бойовиків рф, які воювали проти нашої держави і катували цивільних українців.

За матеріалами справи, фігурантами є двоє мешканців тимчасово захопленої частини території Донеччини, які на початку повномасштабної війни добровільно вступили до лав окупантів.

Перебуваючи у складі 109-го стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу рф, вони брали участь у захопленні населених пунктів Бериславського району Херсонщини.

Також зрадників залучали до репресій проти місцевих жителів. Тоді рашисти викрадали людей з домівок або просто посеред вулиці та ув’язнювали.

У застінках потерпілих піддавали жорстоким тортурам, у тому числі залишали без води, морили голодом і катували струмом.

Задокументовано як у вересні 2022 року фігуранти зупинили мешканця селища Калинівське і почали бити його прикладами автоматів, поки чоловік не втратив свідомість. У такому стані зловмисники залишили його посеред дороги стікати кров’ю.

Наступного дня рашисти вдерлися до помешкання потерпілого, щоб пограбувати, а його «конвоювали» до катівні, яку облаштували у підвалі приватного будинку.

Там зловмисники тримали свою жертву майже місяць, упродовж якого намагалися схилити чоловіка до співпраці з рф. Для цього зрадники били ув’язненого та імітували його розстріл з вогнепальної зброї.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили бойовикам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньо змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати рашистів.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з Державною прикордонною службою України за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Служба безпеки України