СБУ та поліція затримали коректувальника, який навів удар російського «Калібру» на аеродром Івано-Франківська

Зрадник прибув у Івано-Франківськ 22 лютого та заселився у мотель неподалік аеродрому.

23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, корегувальник передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта в Росію.

У результаті потрапляння ракет була зруйнована інфраструктура аеродрому. Після цього коректувальник доповів про результат удару в РФ.

Диверсант був затриманий, коли намагався здійснити наступний злочин проти обороноздатності нашої країни. За статтею «Державна зрада» він буде засуджений до 15 років ув’язнення.

Національна поліція України