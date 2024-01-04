СБУ та спецслужба Молдови знешкодили банду, яка вивозила ухилянтів з України до невизнаного Придністров’я

Контррозвідка СБУ спільно із Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Республіки Молдова нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь рф.

Фігуранти незаконно переправляли українських громадян призовного віку за межі нашої держави.

Маршрут нелегального «трафіку» пролягав з території Одеської області до самопроголошеного Придністров’я, а далі на територію Молдови.

Вартість одного «квитка на втечу» становила до 5 тис. американських доларів, залежно від терміновості виїзду.

Зловмисники підвозили своїх «клієнтів» до кордону із невизнаним Придністров’ям, а далі проводили їх лісовими стежками поза контрольно-пропускними пунктами.

У результаті спільної спецоперації правоохоронці затримали у Молдові двох учасників банди під час супроводу ними групи ухилянтів. Ще двох фігурантів викрито в Одесі, коли вони готували до відправлення за кордон нову партію потенційних призовників.

За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє мешканців невизнаного Придністров’я, які мають українські та молдовські паспорти, а також перебувають у полі зору російських спецслужб.

До створення каналу нелегальної міграції вони залучили спільників з Молдови та України.

Щоб знайти «клієнтів», фігуранти створили декілька «спеціалізованих» Телеграм-каналів, де за гроші пропонували своє сприяння у втечі від мобілізації в нашій державі.

Для конспірації незаконних прибутків учасники банди вимагали від ухилянтів «розраховуватись за послуги» через власні криптогаманці.

На підставі матеріалів спільного розслідування всім учасникам угруповання планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зокрема, заочну підозру готують двом організаторам «схеми», які наразі переховуються на території так званої «пмр».

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності міжнародної злочинної групи.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України